Tag der Vorfreude: Schulranzenmesse in der Büro Box in Buxtehude bietet riesige Auswahl und Tipps zur Einschulung

Die neuesten Schulranzen-Trends, fundierte Beratung zur Einschulung, Messerabatte und jede Menge Spaß - das bietet die elfte Buxtehuder Schulranzenmesse am Samstag, 13. Januar, in der Büro Box in Buxtehude. Von 9 bis 15 Uhr können angehende ABC-Schützen mit ihren Familien dort in einem tollen Ambiente ihren ersten großen Schuleinkauf erledigen.Angeboten werden superleichte Schulranzen und -rucksäcke in angesagten Farben für Jungen und Mädchen, zum Teil mit auswechselbaren Motiven, die z.B. mit Klettband oder Magnet am Ranzen befestigt werden, dazu passende Federtaschen und Trinkflaschen, die ersten Stifte und vieles mehr. Auch für ältere Schulkinder, insbesondere für den Wechsel zu den weiterführenden Schulen, halten Christiane und Andreas Erber ein breites Sortiment bereit. Für die Erwachsenen lohnt sich der Besuch ebenfalls: Die Büro Box bietet vom Druckerpapier bis zu Kleinmöbeln alles für den Bürobedarf.Schwerpunkt der Messe sind jedoch die mehr als 400 ergonomischen Schulranzen und -rucksäcke, darunter besonders leichte Exemplare für zarte Kinder. Zusätzlich zum Fachpersonal der Büro Box und den Experten der Hersteller können sich die Besucher der Schulranzenmesse auch am Stand der Orthopädie-Praxis Dr. Siemsen über den optimalen Sitz beraten lassen. Experten raten dringend dazu, einen Ranzen vor dem Kauf auszuprobieren und Probe zu tragen. "Unsere Kunden kommen zum Teil von weit her, um ein passendes Exemplar für ihr Kind zu finden", sagt Christiane Erber.Neben den attraktiven Messerabatten lockt auch ein Rahmenprogramm mit Gewinnspiel, Kinderschminken und der Selfi-Box von Ringfoto Schattke. Die Sparkasse Harburg-Buxtehude ist mit einem Stand des Knax-Club dabei und die Verkehrswacht berät die kommenden ABC-Schützen über das richtige Verkehrsverhalten.Neben den bewährten Herstellern wie "ergobag" und satch gibt es zwei neue Hersteller im Sortiment: Neu im Angebot der Büro Box sind die Hersteller Samsonite für Schüler ab der ersten Klasse und Eastpak für Schüler ab der fünften Klasse.Wer sich für einen Schulrucksack des Herstellers Satch entscheidet, kann diesen ganz individuell gestalten lassen: Viermal im Jahr lädt das Team der Büro Box zum Sprayday ein. Die Termine werden jeweils vier Wochen vorher bekannt gegeben.SchulranzenmesseSamstag, 13. Januar9 bis 15 UhrBüro BoxBuxtehudeHarburger Straße 86Tel. 04161 - 714097 +98Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 9 bis 18.30 Uhr, Sa. 10 bis 14 Uhr