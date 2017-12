25 Jahre bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude: Andrea Martens ist Bankerin aus Leidenschaft

"Besonders schön an meinem Beruf ist der Kontakt zu meinen Kunden", zieht Andrea Martens nach 25 Jahren Resümee. Durch ihre langjährige Tätigkeit in Buxtehude kennt sie viele Sparkassenkunden persönlich und kann so immer schnell auf deren Wünsche und eventuelle Probleme eingehen. "Die Arbeit macht mir heute noch genauso viel Spaß wie am Anfang. Ich bin Bankerin mit und aus Leidenschaft", sagt Andrea Martens.