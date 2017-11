Agentur für Arbeit Stade: Die Zahl der Arbeitslosen sinkt

tk. Stade. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Bezirk der Agentur für Arbeit Stade im Oktober weiter gesunken. 14.902 Menschen sind ohne Job. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 4,9 Prozent. Dagmar Froelich, Vorsitzender der Geschäfsführung der Agentur, spricht von einer deutlichen Herbstbelebung. Solche niedrige Zahlen habe es zuletzt Anfang der 19090er Jahre gegeben.



"Der regional Arbeitsmarkt ist in einer stabilen Verfassung", so Froelich. Sie geht davon aus, dass sich dieser positive Trend in den kommenden Wochen weiter fortsetzen werde.