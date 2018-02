Buxtehuder Ausbildungsmesse: Chance, um Kontakte zu knüpfen

Mit der Buxtehuder Ausbildungsmesse am Freitag, 23. Februar, 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr in der Halepaghenschule bietet die Junge Union als Organisator Schülern seit 16 Jahren die Möglichkeit, sich umfassend über Ausbildungsmöglichkeiten vor Ort zu informieren und auch gleich in Kontakt mit in Frage kommenden Ausbildungsbetrieben zu kommen. Seit der ersten Messe im Jahr 2002 im Schulzentrum Süd hat sich die Veranstaltung immer weiterentwickelt und wurde den Bedürfnissen von Ausstellern und Besuchern angepasst. Auch der Ausbildungsmarkt ist ein anderer als früher. Denn vor 16 Jahren herrschte noch ein Mangel an Ausbildungsplätzen und die Messe sollte als Plattform zur Bekanntmachung von offenen Stellen dienen. In der Zwischenzeit können viele Ausbildungsplätze in Industrie, Handel und vor allem im Handwerk nicht mehr besetzt werden. Viele Betriebe auf der Ausbildungsmesse suchen daher nach guten Auszubildenden und präsentieren sich als mögliche künftige Arbeitgeber.

Auch die Wege von der Schule in den Beruf sind vielfältiger geworden: Neue Berufsbilder entstehen jedes Jahr, die Studienlandschaft verändert sich und ist zum Teil praktischer ausgerichtet. Bei so viel Auswahl fällt es nicht leicht, den Überblick zu behalten. Hier setzt die Ausbildungsmesse an: "Die Messe bringt Menschen zusammen – die einen bieten Jobs und Perspektiven, die anderen suchen ihren Platz in der Berufswelt", erklärt Niels Kohlhaase, ehrenamtlicher Messeorganisator von der Jungen Union (JU). Sinnvoll sei eine gute Vorbereitung auf den Messebesuch, rät Mitorganisator Achim Biesenbach vom Stadtjugendring Buxtehude (SJR). Wer sich sicher ist, kann auch schon seine Bewerbungsmappe beim Wunschbetrieb abgeben. "Jeder dritte Aussteller berichtet über erfolgreiche Bewerbungen im Zusammenhang mit der Buxtehuder Ausbildungsmesse", so das Organisations-Team.

Die Durchführung der Buxtehuder Ausbildungsmesse wird gefördert von der Sparkasse Harburg-Buxtehude. Die Sparkasse Harburg-Buxtehude ist einer der größten Ausbilder im Finanzsektor aus der Region und sucht auch aktuell wieder nach Auszubildenden. Ebenfalls als Messesponsor dabei ist die AOK Niedersachsen.



Buxtehuder Ausbildungsmesse

Freitag, 23. Februar 2018

8.30 bis 12.30 Uhr

Halepaghen-Schule Buxtehude