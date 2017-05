Der Arbeitskreis Steuern, Recht, Finanzen vermittelt verständlich komplizierte Sachverhalte

Die acht bis zehn Arbeitskreismitglieder veröffentlichen auf der Internetseite des Wirtschaftsvereins im Turnus von etwa sechs Wochen Fachaufsätze zu aktuellenThemen. Darüber hinaus lädt der Arbeitskreis ein bis zweimal im Jahr zu Informationsveranstaltungen ein, die sehr gut besucht werden. Themen der jüngerenVergangenheit waren bisher zum Beispiel Unternehmensnachfolge, Datenschutz, W-LAN und Online-Shops. „Wir veröffentlichen die Power-Point-Präsentationenunter www.buxtehude-wirtschaft.de und bekommen darauf oft Reaktionen und auchweiterführende Fragen“, sagt Andreas Jensch, Sprecher des Arbeitskreises. Es sei durchaus eine Herausforderung, komplexe Themen innerhalb einer Stunde so zu vermitteln, dass die Profis aus dem Arbeitskreis zufrieden sind und die Zuhörer alles verstehen.„Gerade bei Rechtsanwälten und Steuerberatern kommt es auf ganz bestimmte Formulierungen an“, erklärt Jensch. „Erklärt ein Laie den Sachverhalt in eigenenWorten, hat die Aussage dann für den Rechtsanwalt oft eine ganz andere Bedeutung.“ Glücklich ist der Arbeitskreis-Sprecher über die Branchenvielfalt,aus der die Mitglieder kommen.Neben Rechtsanwälten und Steuerberatern engagieren sich zwei Banker sowie ein Pro aus der Creditreform und - mit dem Sprecher selbst - ein Berater mit privatrechtlichem Hintergrund. „Dadurch können wir viele Themen aus unterschiedlichen Perspektiven bearbeiten“, so Jensch.Mit der Themenauswahl wollen die Arbeitskreismitglieder sowohl informieren als auch Gedankenanstöße geben. „Vieles sind Themen, die unsere Mitglieder imHinterkopf haben, für die sie sich aber keine Zeit nehmen“, erklärt Andreas Jensch. „Durch uns bekommen sie einen Überblick und können sich dann gezielt informieren.“Die Mitglieder des Arbeitskreises treffen sich drei- bis viermal jährlich zur Nachlese und um neue Themen zu besprechen. Weitere Mitglieder sind herzlich willkommen.Weitere spannende Infos über den Wirtschaftsverein und seine Mitglieder gibt es um aktuellen Magazin unter http://services.kreiszeitung-wochenblatt.de/magazine/Wirtschaftsmagazin_Buxtehude/31052017/#page_1