Die Hausapotheke ist immer dabei

"Prana-Heilung" gegen Beschwerden des Alltags / Anwendungen und Seminare

Prana-Yoga gegen Stress

Durch falsche Ernährung, Stress, negative Gedanken und aufgestaute Emotionen, aber auch durch Infektionen und Verletzungen kann unser Körper aus dem Gleichgewicht geraten. Dann ist es gut, die passende Hausapotheke dabei zu haben. "Solch eine Hausapotheke ist die Prana-Heilung", sagt Venja Kieper-Mutke. Gemeinsam mit ihrem Mann Michael Mutke betreibt sie den "Yoga- & Pranaraum" in Buxtehude, in dem sie unter anderem die energetische Anwendung lehrt."Dabei geht es keinesfalls darum, den Arztbesuch zu ersetzen", stellt Venja Kieper-Mutke klar. Vielmehr steht die Stärkung der eigenen Selbstheilungskräfte im Vordergrund." Deshalb könne Prana problemlos mit anderen Behandlungsformen kombiniert werden und die Heilung von Beschwerden beschleunigen. Das Spektrum reicht dabei von chronischen Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Migräne über Magen-Darm-Beschwerden und Erschöpfung bis zu Schnupfen oder Zerrungen - "um nur einige Beispiele zu nennen", sagt die Prana-Lehrerin.Das Sanskrit-Wort "Prana" steht für Lebensenergie. Diese wird durch die Prana-Anwendung verstärkt. Und das aktiviert den Selbstheilungsprozess und lindert die vorhandenen Beschwerden. Grundsätzlich geht die Prana-Lehre davon aus, dass sich jeder Körper im optimalen Zustand selber heilen kann."Die Technik zu lernen ist erstaunlich leicht und bei korrekter Anwendung zugleich sehr effektiv", sagt Venja Kieper-Mutke. Sie unterrichtet die Technik in Grundkursen, der nächste ist für den Herbst geplant. Ab vier Teilnehmern sind auch individuelle Kurstermine möglich. Anschließend gibt es die Möglichkeit, einmal im Monat an einem Übungsabend teilzunehmen. Auf höheren Stufen kann Prana-Heilung auch bei psychischen Krankheiten angewendet werden. Wer die Technik noch nicht beherrscht, für den bietet Venja Kieper-Mutke nach Terminabsprache 60-minütige Prana-Anwendungen an.In ihrem "Yoga- & Pranaraum" unterrichten Venja Kieper-Mutke und Michael Mutke auch Sri Sai Prana Yoga. Es bietet die Möglichkeit, Stress und Ärger des Alltags gelassener zu begegnen. Zudem werden Konzentrationsfähigkeit und Selbstwahrnehmung gestärkt und Selbstheilungskräfte aktiviert.Sri Sai Prana Yoga ist unabhängig von Alter und Trainingsstand für jeden erlernbar. Das Ehepaar Kieper-Mutke bietet einmal pro Woche Yoga am Morgen wahlweise in Buxtehude oder in Hamburg-Harburg an. Nähere Infos unter http://www.yogapranaraum.de oder Tel. 0176 - 19 700 200.