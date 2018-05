Die neuesten Modelle: Bei "Buxtehude brummt" präsentieren sich 15 namhafte Autohäuser aus der Region

Buxtehude : Altstadt |

Eine Automesse unter freiem Himmel - mit Rahmenprogramm sowie Verkehrssicherheitstag: Die Autoschau "Buxtehude brummt" in der Altstadt Buxtehudes am Sonntag, 27. Mai, 11 bis 17 Uhr, ist ein wahrer Publikumsmagnet für alle, die ganz aktuell auf der Suche nach einem neuen Auto sind, und auch für diejenigen, die sich bei einem Bummel durch die malerische Altstadt einen Eindruck über die neuen Modelle verschaffen und sich unverbindlich informieren möchten. Denn bei der Autoschau präsentieren sich nahezu alle namhaften Autohäuser aus der näheren Umgebung. Vom sportlichen Kleinwagen über die elegante Limousine bis zum komfortablen Nutzfahrzeug ist für jeden das richtige Modell dabei.

Zusätzlich hat der Altstadtverein, der die Veranstaltung jedes Jahr organisiert, für ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie gesorgt: Um 12.30 Uhr und 14.30 Uhr fährt ein Oldtimer-Korso durch die Stadt, der auch in den Vorjahren für viel Begeisterung unter den Zuschauern sorgte.

Der Rallycross-Weltmeister Andreas Steffen ist mit seinem Team in Höhe des historischen Rathauses vor Ort. Dort sorgt auch das Spielmobil Balu für ein ansprechendes Kinderprogramm. Und der Ewer Margareta am Fleth ist ab 11 Uhr für Besichtigungen geöffnet, ab 16 Uhr findet dort eine Lesung statt.

Beim Verkehrssicherheitstag, der zeitgleich mit der Autoschau vom Landkreis Stade von 10 bis 17 Uhr in der Altstadt auf dem ZOB organisiert wird, wird ebenfalls jede Menge Unterhaltung geboten. (wd). Die Oldtimer, die um 12.30 Uhr und 14.30 Uhr, durch die Altstadt fahren, treffen sich und parken am ZOB. Sie fahren dann durch die Bleicherstraße und durch die Fußgängerzone Lange Straße. Oldtimer

bestaunen (wd). Diese Autohäuser präsentieren sich in der Buxtehuder Altstadt:

Bröhan mit Volvo und Hyundai, Petri-Platz

Eberstein mit VW und VW Nutzfahrzeuge, Am Geesttor

Jonas mit Nissan, Lange Straße

Lada mit Lada, Breite Straße

Meyer Elstorf mit Seat, Breite Straße

S+K mit Toyota, Lange Straße

Schier mit Kia, Lange Straße

Stadac BMW und Mini, Lange Straße

Tesmer mit Mercedes und Smart, Lange Straße

Tietjen mit Skoda, Am Geesttor

Tobaben mit Opel und Ford, Zwischen den Brücken

Tobaben mit Mazda, Breite Straße

Wiebusch mit Mitsubishi Motors, Renault und Dacia, Lange Straße

Wilhelm mit Renault, Lange Straße

Autohaus T&K mit Jeep und Dodge, Breite Straße Diese Autohäuser machen mit