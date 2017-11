Ein schwerer Entschluss: Eisbär in Apensen stellt den Fabrikverkauf Ende des Jahres ein

Als Gründe werden diverse Umbaumaßnahmen in den Personalbereichen, aber auch das ständige Anwachsen der Belegschaft genannt. Die bisher für den Fabrikverkauf genutzten Räume werden für andere Zwecke benötigt. "Es fällt uns nicht leicht, diesen Zweig aufzugeben", erklärt die Geschäftsführung. Besonders wenn man sich an die Anfänge vor nahezu 20 Jahren erinnere: Damals sei es am Bahnübergang zum Verkehr-Chaos und tumultartigen Szenen gekommen. Der Fabrikverkauf war damals etwas Neues und so gab es im Sommer schon mehrfach Warteschlangen, die mehr als 100 Meter lang waren.„Es war eine tolle Zeit mit unseren treuen Kunden, es hat den Familien immer Spaß gemacht und wir haben damit zur Bekanntheit von Eisbär in der Region beigetragen,“ so lautet das Fazit aus Apensen.