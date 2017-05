Erstes Late Night Shopping in Buxtehude mit Barbeque auf dem Rathausplatz, DJ und Feuerwerk

Buxtehude : Rathausplatz |

Mit dieser neuen und originellen Idee wird der Altstadtverein die Besucher des ersten Buxtehuder Late Night Shoppings am Freitag, 5. Mai, begeistern: Zusätzlich zum Einkaufsspaß bis 22 Uhr laden der „BBQ-Laden“ in Buxtehude und „Calle kocht“ aus Neukloster ab 16 Uhr zum Barbeque auf dem Rathausplatz ein. An mehreren kreisförmig aufgebauten Smokern warten das Team von „Calle kocht“ und weitere versierte Grillteams mit hochwertigen Lebensmitteln auf die Besucher. Diese können ihre Wunschgerichte nennen, bei der Zubereitung zuschauen und mit den Grillteams fachsimpeln. „Es gibt eine richtige Barbeque-Fangemeinde und es werden unter den Teams auch Grill-Meisterschaften ausgetragen“, erklärt Christian Hentschel vom BBQ-Laden. Passend dazu werden Craft-Biere und selbstgemachter Eistee ausgeschenkt. Neben gutem Essen und Drinks sorgt ein DJ auf dem Rathausplatz für gute Stimmung und der Gartenmarkt Hasselbring lädt am Has‘- und Igel-Brunnen zu einer Ausstellung von Weber-Grills ein. „Wir werden Zelte aufbauen, so dass wir unabhängig vom Wetter sind“, sagt Christoph Frenzel vom Altstadtverein. Zur Krönung des Barbeque-Abends steigt um 22.15 Uhr am Geestor ein Höhenfeuerwerk.

Die Idee des Late Night Shopping wurde nach einer Mitgliederumfrage im Altstadtverein entwickelt. Zwei Late Night Shoppings sollen einen verkaufsoffenen Sonntag ersetzen.