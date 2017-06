Foto Schattke in Buxtehude eröffnet Foto-Studio

In neuem Ambienete Foto-Shootings genießen

Bei einem Foto-Shooting entspannen und sich in angenehmerAtmosphäre wohl fühlen können sich jetzt alle Interessierten bei Foto Schattke in Buxtehude, Bahnhofstraße 1. Dort wird am Donnerstag, 15. Juni, das neue Foto-Studio eröffnet. „Wir wollten uns gerne vergrößern und haben darum das angrenzende Ladengeschäft in ein Studio umgewandelt“, erklärt Filialleiter Ralf Maurer.Aus dem leer stehenden Verkaufsraum ist ein modernes, vielseitiges Foto-Studio geworden. Auf insgesamt 70 Quadratmetern kann das Team nun bei Foto-Shootings Kundenwünsche noch besser umsetzen und sein Angebot erweitern.„Ein großer Vorteil ist, dass wir jetzt bei Tageslicht fotografieren können“, sagt Maurer. Von jung und modern über jugendlich bis hin zu klassisch-elegant kann alles bestens in Szene gesetzt werden.Neben einem eigenen ab-getrennten Bereich, in dem sich die Kunden ungestört in Ruhezurechtmachen können, steht ein separater Eingang zum Studio zur Verfügung. Dieser ermöglicht es auch, wie beispielsweise bei Hochzeiten, außerhalb der gewohnten Ladenöffnungszeiten ein Foto-Shooting durchzuführen. Ein weiteres Plus: In dem großzügig geschnittenen Raum können selbst große Gruppen für einen Foto-Termin zusammenkommen.Drei ausgebildete Fotografinnen kümmern sich um die Belange der Kunden. „Dass ein Foto-Geschäft drei Fotografen zur Verfügung stellt, ist selten“, betont der Filialleiter. „Doch dieser Service ermöglicht es uns, alle Bereiche der Fotografie abzudecken.“ Und das Angebots-Portfolio ist umfangreich: „Wir bieten neben Business-Fotografie klassische Passfotos und anspruchsvolle Bewerbungsbilder, Schwangerschafts- und Erotikfotografie.“Tierliebhaber sind bei den Profis von Foto Schattke ebenfalls an der richtigen Adresse: „Aktuell wird Katzenfotografie sehr stark nachgefragt“, fügt Maurer hinzu.Durch den Umbau im Ladengeschäft und den Auszug des Studios wird die Verkaufsfläche um 20 Prozent vergrößert. Ralf Maurer: „Unseren Kunden können wir dadurch eine erweiterte Sortimentsauswahl offerieren: Jetzt finden Kunden garantiert den richtigen Bilderrahmen, denn wir bieten nun die größte Auswahl vor Ort.“Zur Eröffnung des neuen Studios hält das Team von Foto Schattke in Buxtehude attraktive Angebote bereit:• Vom 19. bis 30. Juni werden von Einzelpersonen, Paaren, Kindern oder Familien Porträt-Serien zu einem Sonderpreis von je zehn Euro erstellt. Zur Terminvereinbarung bitte die unten stehende Anzeige mitbringen.• Von 15. bis 21. Juni gibt es20 Prozent Preisnachlass aufBilderrahmen.• Einen kostenlosen Kamera-Check führen die Experten von 15. bis 30. Juni durch. Einfach den Angebots-Coupon „Urlaubsfit“ aus der WOCHENBLATT-Ausgabe am 14. Juni heraustrennen und mitbringen.• www.fotoschattke.de