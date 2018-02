Freisprechung der Land- und Baumaschinenmechatroniker im Elbe-Weser-Raum: Erstmals ist auch eine Frau dabei

Traditionell werden die jungen Handwerker in einem feierlichen Akt offiziell in den Gesellenstand erhoben. Ein wichtiger Tag für die Gesellen, den sich auch der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade, Eckhard Sudmeyer, nicht entgehen ließ. Er spracht den 63 Prüflingen in seiner Festrede ins Gewissen: "Sie sind alle Hightech. Retten Sie jeden Tag irgendwem, irgendwo seine kleine Welt." (Quelle: Kim Katharina Koch/Die Medienfrau)