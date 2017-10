"Googeln Sie sich selbst": WVB-Arbeitskreis Medien startet neue Aktion "Unternehmerschnack mit Werbepause"

Ein spannendes Thema für die Zuhörer, von denen bereits einige von entsprechenden Erfahrungen berichten konnten: Unter anderem wurde ein Ferienwohnungsanbieter aufgrund einer Verwechslung schlecht bewertet, hatte das aber sofort in einer Antwort richtig gestellt. Dadurch konnte er den Schaden relativ gering halten. Möglich ist z.B. auch, mit vielen positiven Bewertungen gegenzusteuern, so dass eine schlechte nicht mehr ins Gewicht.Dieser Vortrag war der erste in der Veranstaltungsreihe "Unternehmerschnack mit Werbepause", zu der der Arbeitskreis Medien zukünftig etwa dreimal im Jahr einlädt. Das Konzept: Die Mitglieder des Wirtschaftsvereins treffen sich in Anlehnung an den früheren "Open Club" des WVB in einem angenehmen Ambiente zum Austausch. Die "Werbepause" deutet auf eine etwa 15-minütige Unterbrechung hin, in der ein Vortrag zu einem Medienthema gehalten wird. Über das jeweils nächste Thema stimmen die Zuhörer ab: "Generation X,Y,Z. Wer bin ich und was sind meine Kunden" wird voraussichtlich am 6. Dezember vorgestellt. Geplant ist ein Treffpunkt an einer Glühweinbude, die "Werbepause" soll dann im alten Rathaus stattfinden.www.buxtehude-wirtschaft.de