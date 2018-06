Late-Night-Shopping in Harsefeld

sc. Harsefeld. Zum gemütlichen Einkaufen genau das Richtige: Late-Night-Shopping lockte mit vielen Angeboten die Menschen am Freitag, 25. Mai, in die Geschäfte im Harsefelder Ortskern. Die teilnehmenden Läden hatten zusätzlich zu den verschiedenen Rabatt-Aktionen auch andere Besonderheiten den Gästen, wie Snacks, Cocktails oder andere Getränke, zu bieten - die Einkäufer waren gut verpflegt. Nicht nur in den Geschäften trafen sich Gäste, sondern auch bei den Getränke Buden auf dem Marktplatz.

Einen Spanischen Abend konnten die Shopper im Schuhhaus Steffens erleben. Ganz nach dem Motto dekorierte das Team von Filialleiterin Nicole Müller den Laden mit Sombreros für den spanischen Flair. Außerdem gab es Kleinigkeiten zu essen und Bowle. Zu jedem Late-Night-Event denke sich das Team zusammen ein neues Motto aus. "So ein Late-Night-Shopping muss auch Spaß machen", sagte Müller. Dank des warmen Wetters wurden viele Sandalen angeguckt und verkauft. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Abend", freute sich Müller.