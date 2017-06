Mühlenbäckerei Schmacke - Tradition trifft Moderne: So schmeckt Backkunst!

Die "Mühlenbäckerei Schmacke" eröffnet an der Lüneburger Schanze in Buxtehude neuen Laden



tk. Buxtehude. Tradition wird in der "Mühlenbäckerei Schmacke" groß geschrieben. Wie gut sich traditionelle Backkunst und aktuelle Trends miteinander verbinden, hat das erfolgreiche Unternehmen jetzt wieder gezeigt: In Buxtehude am Stammsitz an der Lüneburger Schanze ist der gesamte Laden samt Café komplett neu gestaltet worden. Auf mehr als 180 Quadratmetern können die Kunden die gesamte, leckere Schmacke-Welt in einem sehr ansprechenden Ambiente kennen lernen und genießen. Ab Mittwoch, 21. Juni, gibt es die neue Back-Welt zu entdecken.

"Wir brauchten mehr Platz", erklärt Schmacke-Verkaufsleiterin Frauke Nordhausen. Der Laden und der Cafébereich erfreuen sich einer ständig wachsenden Beliebtheit. Die Notwendigkeit zur Erweiterung hat das Schmacke-Team genutzt, um etwas Neues zu schaffen: Ein sehr heller und in warmen Farben gestalteter Laden ist das Ergebnis. So hochwertig wie die Produkte ist hier das gesamte Interieur. "Eintreten, staunen und genießen", lautet das passende Motto.

Bei der Planung haben es sich die Bäckerinnen und Bäcker nicht nehmen lassen, einige besonders pfiffige Ideen zu verwirklichen: So können die Gäste durch Fenster in die Produktion schauen. Hier kann sich jeder selbst davon überzeugen, dass bei Schmacke mit Liebe gebacken wird, das in Handarbeit die Brote, Brötchen, Torten und das Kleingebäck entstehen. "Hier kann sich jeder in der gemütlichen Atmosphäre wohlfühlen", sagte Frauke Nordhausen.Bis ins Detail kann der Gast sehen, wie die Backwaren entstehen. Der Clou des neuen Laden ist daher das Sauerteighaus. Dort reift der Teig in Ruhe, bevor er zu köstlichen Broten verarbeitet wird. Backkunst hat schließlich auch mit Zeit zu tun. Was lecker werden soll, muss reifen.Wer die neue Filiale besucht, muss sich keine Gedanken über einen freien Parkplatz machen. Stellflächen sind in ausreichend großer Anzahl vorhanden.Die Mühlenbäckerei Schmacke hat jetzt an der Lüneburger Schanze verlängerte Öffnungszeiten und ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 5 bis 18 Uhr, am Samstag und Sonntag von 5 bis 17 Uhr geöffnet. Kontakt unter Tel. 04161 - 740615,(bitte keine Bestellungen per E-Mail). Wer die ganze "Schmacke-Welt" kennenlernen will, findet unterviele Infos über den Traditionsbäcker und immer aktuelle Angebote. Außerdem in den sozialen Medien auf Facebook unterwww.facebook.com/Mühlenbäckerei-Schmacke