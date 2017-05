Nächtliche Shopping-Highlights in Harsefeld

Nightshopping mit attraktiven Angeboten begeistert Kunden

Aktuelle Trends - von Kleidung über modische Accessoires für Haus, Wohnung und Garten bis hin zu den neuesten Duft- und Make-up-Kreationen - gab es für die Besucher des Nightshoppings in Harsefeld. Dabei durften sie sich an einem traumhaft warmen Vorsommerabend auf gut gelauntes, kompetentes Servicepersonal, kleine Erfrischungen, tolle Angebote und Rabatte freuen.Bei Lütjen Mode begrüßten Kathrin Lilgert und Team ihre Gäste mit leckeren Cocktails und luftig-leichter Sommermode. „Tagsüber liefen die Geschäfte bereits gut und heute Abend ebenso“, sagte die Geschäftsführerin. Stammkunden kämen vorbei, um sich über die neuesten Angebote zu informieren, aber auch andere Kunden würden einfach mal vorbeibummeln. Besonders gefragt seien derzeit Oversized-Modelle, legere Hosen und alles, „was locker sitzt“, so Lilgert. Dabei dominierten sommerliche Farben, beispielsweise Pink und klassisches Blau. „Alles ist erlaubt“, sagte sie.Das Team von Ilona Plett beriet seine Kunden in der Parfümerie Plett bei der Auswahl aktueller Düfte. „Im Sommer halten wir eine umfangreiche Auswahl der angesagten ‚Limited Editions“ bereit“, informierte Inhaberin Ilona Plett. Diese seien besonders leicht und nur in dieser Saison erhältlich. Damit sich diese so lange wie möglich halten, sollten sie kühl und trocken gelagert werden. Und gerade brandneu: dreifarbige Lippenstifte, die für ein einmaliges Farberlebnis sorgen.