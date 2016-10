Neu Wulmstorf: Neues Zentrum für Seminare

Marco Hauschild bietet Räume für Heilberufe an

Im Ortskern Neu Wulmstorfs, am Grenzweg 23a nahe dem Rathaus, eröffnet Marco Hauschild zum Ende des Jahres das „Rising Soul Center“: Auf etwa 250 Quadratmetern ist dort ein Gesundheitszentrum geplant mit verschiedenen Praxisräumen, einem kleinen und einem großen Seminarraum sowie einem Empfangsbereich. Auch einen Verkaufsraum wird es geben, in dem Besucher und Patienten eine große Auswahl an Büchern und Gesundheitsprodukten finden werden. Kunden aus dem Gesundheitswesen, wie z.B. Heilpraktiker, Therapeuten, Masseure, stehen die Räume zur Miete zur Verfügung. „Es haben sich bereits viele Interessenten aus unterschiedlichen Heilberufen gefunden“, sagt Zentrums-Betreiber Marco Hauschild.„Unsere Seminarräume können für Veranstaltungen, Workshops, Kurse und ähnliches gemietet werden. Auf die vorhandenen Praxisräume können Interessenten stunden- oder tageweise zugreifen.“Für das Ende des Jahres hat Hauschild ein sogenanntes Soft Opening vorgesehen, eine offizielle Eröffnungsfeier wird Anfang Januar stattfinden.• www.risingsoulcenter.com