Neue Aktionshäuser bei Viebrockhaus und virtuelle Hausbesichtigung in Viebrockhausen

„Mit der Online-Präsentation unserer neuen Aktionshäuser in der virtuellen Siedlung ‚Viebrockhausen‘ gehen wir zusätzlich neue Wege“, sagt Dirk Viebrock, Geschäftsführer des Unternehmens. „Per virtuellem Rundflug über ‚Viebrockhausen‘ und einer virtuellen Besichtigung der Aktionshäuser können unsere Kunden rund um die Uhr ihr künftiges Zuhause erkunden.“In „Viebrockhausen“ unter unter www.viebrockhaus.de/tour finden Interessenten u.a. das neue Viebrockhaus Maxime 211. Es überzeugt als klassisches eingeschossiges Einfamilienhaus. Als schicke zweigeschossige Stadtvilla mit 131 Quadratmetern Wohnfläche ist die neue „Kleine-Stadtvilla“ von Viebrockhaus ein echter Anziehungspunkt.Mit dem eleganten Classico 606 ist der Innovationsabteilung von Viebrockhaus ein weiteres überzeugendes Zuhausehaus gelungen. Sowohl als eingeschossiges Einfamilienhaus als auch als zweigeschossige Stadtvilla besticht es durch seine klare Architektur und viele Gestaltungsmöglichkeiten.Auch die bekannten Aktionshäuser Maxime 301 und Maxime 411 wurden als zweigeschossige Stadtvillen weiterentwickelt und können virtuell besichtigt werden.Nicht zuletzt hat die traditionsreiche V-Haus-Serie Zuwachs bekommen: Das Viebrockhaus V2 enthält die Highlights des Klassikers V1. Es bietet zusätzlich ein Arbeitszimmer sowie ein Dusch-WC im Erdgeschoss und im Dachgeschoss eine sehr große Ankleide, die bei Bedarf auch als drittes Kinderzimmer genutzt werden kann.Um die Entscheidung für ein Viebrockhaus noch attraktiver zu machen, warten zusätzlich Aktionspakete auf die Bauherren (siehe Kasten). Dafür wurden Highlights aus verschiedenen Bereichen wie Energie, Komfort, Sicherheit und Technik ausgewählt.Jedes Aktionshaus wird als energetisch hervorragendes KfW-Effizienzhaus 40 verwirklicht, das bei Viebrockhaus Standard ist. Es lässt sich aber auch zum Sonderpreis im bestmöglichen KfW-Effizienzhaus-Standard 40 Plus realisieren: inklusive einer Tesla-Hausbatterie zur Zwischenspeicherung des – mit der bei Viebrockhaus serienmäßigen Photovoltaikanlage – selbstproduzierten Stroms.• Infos zur Viebrockhaus-Aktion unter Tel. 0800-8991000 oder www.viebrockhaus.de . Die virtuelle Besichtigung der Aktionshäuser unter www.viebrockhaus.de/tour Das sind die Aktionspakete• „Küchen-Paket“ mit attraktiven Nolte Küchen• „Paket Somfy“ mit der Haussteuerung „Connexoon“ für funkgesteuerte Rollläden und Raffstores• Paket „SomfyPlus“ mit der Haussteuerung „TaHoma“ inklusive Gefahrenwarnanlage und der Möglichkeit einer Anwesenheitssimulation zur Abschreckung von Einbrechern• Paket „SafetyPlus“ mit der speziellen Widerstandsverglasung A3 inklusive Durchwurfhemmung für das Erdgeschoss• Paket „Wellness-Bad“ mit Villeroy & Boch Acryl-Badewanne und Regendusche• Paket „Elektro-Kamin“ in verschiedenen Varianten mit dreidimensionalen Feuer-Rauch-Effekt