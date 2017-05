Partner mit Leuchtturmcharakter: Das Autohaus Tobaben weiht seinen FordStore ein

Neu ist auch der Vignale-Bereich, in dem Ford seine Premium-Ausstattungslinie präsentiert und der eine der viele Voraussetzungen für die Einrichtung eines FordStores ist. Bei einem Rundgang durch das Unternehmen konnten sich die Gäste darüber hinaus davon überzeugen, dass nicht nur die Neuwagenausstellung komplett modernisiert wurde: Vom Gebrauchtwagenbereich über Service und Lackiererei bis zu den Aufenthaltsräumen für die 75 Mitarbeiter am Standort in Harburg ist alles neu."Ein tolles Invest in die Marke", ist This Wölpern, Leiter Fahrzeugverkauf der Ford-Werke GmbH in seiner Ansprache begeistert und bezeichnet das Autohaus Tobaben als einen Partner mit Leuchtturmfunktion. "Ihr seid für Eure guten Ideen, Innovationen und Kreativität bekannt." Dass sich die Investition lohne, davon ist Wölpern überzeugt: Ford sei gerade das achte Mal in Folge als ethisches Unternehmen ausgezeichnet worden, die Marke sei vom Sport- bis zum Kleinwagen sehr beliebt und erfolgreich - u. a. war der Ford Fiesta im März europaweit das meistverkaufte Auto -, und mit der Entwicklung von 13 Elektro-Modellen auch für die Zukunft bestens gerüstet.