Verkaufsoffener Sonntag am Alten Postweg und Ostmoorweg: "Das muss wiederholt werden"

tk. Buxtehude. Der verkaufsoffene Sonntag am vergangenen Wochenende rund um den Alten Postweg sowie den Ostmoorweg in Buxtehude war ein Volltreffer. Das war das einhellige Fazit in allen Fachmärkten, die sich über den großen Zuspruch der Kunden freuten.

Die Parkplätze waren "knackvoll" und die Menschen nutzten den Einkaufs-Sonntag, um sich ausgiebig beraten zu lassen.Was sich für die Geschäftsinhaber als ausgesprochen positiv herausgestellt hat: Das Einkauferlebnis war abgekoppelt von anderen Aktionen, etwa einem verkaufsoffenen Sonntag in der Altstadt. Dadurch seien die Kunden gezielt ins Gewerbegebiet gekommen. Fazit: Das sollte wiederholt werden!