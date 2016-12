Vorsicht vor Käufen in "Fake-Shops"

(ab). Besonders günstige Ware in hochwertiger Qualität - wer solche Angebote im Internet findet, sollte vor seinem Kauf Vorsicht walten lassen. Denn vor betrügerischen Online-Händlern warnt jetzt die Verbraucherzentrale Niedersachsen. Auf nachgemachten Anbieter-Seiten, sogenannte Fake-Shops, wird Qualitätsware zu unglaublichen Preisen angeboten. Wer kauft, zahlt per Vorkasse und erhält dann gefälschte, mangelhafte oder gar keine Ware. Und das Geld ist weg.



Die Verbraucherzentrale rät, günstige Preise zu ignorieren und nicht per Vorkasse zu zahlen. Außerdem lässt sich im Impressum nachlesen, ob der Verkäufer seinen Sitz in Deutschland oder der EU hat. Käufer sollten diese Händler bevorzugen. Steht im Impressum lediglich eine E-Mail-Adresse, rät die Verbraucherzentrale von einem Kauf dringend ab. Zusätzlich können sich Käufer anhand der Bewertung anderer Käufer über die jeweiligen Shops ein Bild über den Anbieter machen.

• Weitere Tipps gibt es unter www.verbraucherzentrale-

niedersachsen.de.