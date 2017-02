WOCHENBLATT erfolgreich mit Online Jobportal www.sicherdirdenjob.de gestartet

werden regelmäßig mehr als 11.000 freie Stellen von Unternehmen aus der Region Bremen, Oldenburg, Hannover und Hamburg aufgezeigt. Gemeinsam mit weiteren Kooperationspartnern bietet die WOCHENBLATT Gruppe mit der Onlinebörse ein umfassendes regionales Stellenportal.Das heißt: Jede Anzeige, die im Stellenmarkt der WOCHENBLATT Gruppe (Nordheide Wochenblatt, Elbe&Geest Wochenblatt, Neue Buxtehuder Wochenblatt, Neue Stader Wochenblatt) und bei den angeschlossenen Partnerverlagen aus Bremen, Syke und Rotenburg veröffentlicht wird, kann von Jobsuchenden auch unterabgerufen werden. Und das mobil - zu jeder Zeit und an jedem Ort. Das Jobportal ist auf jedem Smartphone, Tablet oder Laptop ganz leicht und selbsterklärend zu bedienen."Für unsere Geschäftspartner, die auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern sind, bietet sicherdirdenjob.de die optimale Ergänzung zu den Printausgaben und den E-Papern", sagt Christoph Kunst, gemeinsam mit Stephan Schrader Geschäftsführer der WOCHENBLATT-Gruppe in den Landkreisen Harburg und Stade. Durch das attraktive Produkt-Portfolio von sicherdirdenjob.de besitzt jeder Partner hervorragende crossmediale Vernetzungsmöglichkeiten, um Unternehmen in der Region in punkto Recruiting und Employer Branding zu unterstützen.