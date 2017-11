Zeit zum Shoppen: Verkaufsoffener Sonntag in Buxtehude

Buxtehude : Lange Straße |

wd. Buxtehude. Zum verkaufsoffenen Sonntag mit Live-Musik in der Altstadt lädt der Altstadtverein in Buxtehude am 5. November, 13 bis 18 Uhr, ein. Eine wunderbare Gelegenheit, um sich in aller Ruhe über die aktuellen Trends zu informieren und sich auch schon Ideen für die ersten Weihnachtsgeschenke zu holen. Neben den zahlreichen inhabergeführten Fachgeschäften in der Altstadt öffnen auch die Fachmärkte mit vielen tollen Aktionen ihre Türen.



Laternelaufen am Freitag

