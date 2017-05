Birds treffen die "Boys"

ig. Drochtersen. Aus zwei Bands, mach’ eine! Das ist das Motto einer besonderen Live-Konzert-Party am Freitag, 19. Mai, ab 21 Uhr in „Andre’s Kleiner Kneipe“ in Drochtersen. An diesem Abend treten Mitglieder der Hamburger Band „Luck Birds“ mit Musikern der Kehdinger Formation „Blue Mountain Boys“ auf, bieten Country-Mucke, Oldies und Rock-Klassiker - von Joe Cocker, CCR, John Denver bis hin zu den Rolling Stones.