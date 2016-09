"Das Geld ist gut angelegt"

Kehdinger Lions spenden für Integrationssport in Drochtersen

Die Kehdinger Lions unterstützen seit 1985 die Integrations-Sportgruppe des TVG Drochtersen. Der Erlös aus dem "Löwen"-Punschverkauf auf dem Drochterser Weihnachtmarkt geht stets an die Sportler mit Handicap. "Mehr als 40.000 Euro waren das bisher", so Lions-Präsident Fank von der Geest. "Wir wissen, dass das Geld gut angelegt ist."Kürzlich wurde beim Integrations-Sport in der Kleinen Turnhalle ein Scheck in Höhe von 1.500 Euro überreicht. Die Leiterinnen Marina Klefke und Heike Pehlke: Das Geld werde vor allem für gemeinschaftliche Veranstaltungen zur Förderung des Zusammenhalts und der Integration der körperlich eingeschränkten Sportler verwendet.TVG-Vorstands-Mitglied Gerd Stelling stellte die Bedeutung der Kooperation heraus. "Die Unterstützung durch die Lions erfüllt uns mit großer Dankbarkeit. Die Lions engagieren sich vorbildlich für den Integrationssport."