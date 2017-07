Drei Tage lang Partystimmung auf dem Schützenfest in Drochtersen

Hinweise zum Preisschießen

Motto des Festes: "…da spielt die Musik!"Turbulent geht es am kommenden Wochenende in der Gemeinde Drochtersen zu, wenn der örtliche Schützenverein zu seinem beliebten Volks- und Schützenfest einlädt. Das Motto lautet "…da spielt die Musik!" Und das ist nicht übertrieben: Jeden Tag gibt es Partysound - sowohl live als auch vom Plattenteller mit DJ.Der Nachfolger von Schützenkönig Harry Middeke wird am Freitagabend proklamiert. Weitere Majestäten werden am Samstagnachmittag bekannt gegeben. Krönender Abschluss des Festes ist das traditionelle Höhenfeuerwerk am Sonntagabend. Das Programm im Einzelnen:Wecken durch MusikFlaggenparade. Fahrt nach Krautsand. Ständchen beim Elbstrand ResortSchützenfrühstück in der Festhalle bei König Harry MiddekeAufstellung des Schützenumzugs beim Vereinswirt zum Abholen des Besten Mannes. Einholen der Fahnen mit kleiner AbordnungFestumzug durch den geschmückten OrtEröffnungsansprache des Präsidenten an der Königstafel. EhrungenBeginn des Königsschießens, des Medaillen- und des PreisschießensEnde des KönigsschießensProklamation des KönigsTanz in der Festhalle mit Udo's Tanzband. Eintritt freiSternmarsch mit Kindern zur Kulturscheune. Startpunkte: Parkplatz Aldi (Abmarsch um 12.30 Uhr), Kreissparkasse (Abmarsch um 12.30 Uhr) und Parkplatz DRK-Altenheim Hohe Straße (Abmarsch um 12.15 Uhr). Anschließend Ausschießen der Kindermajestäten, Jungschützenmajestäten, Musikmajestäten und Beste DameKinderparty in der Festhalle mit DJ DirkProklamation der Kindermajestäten, der Jungschützenmajestäten, der Musikmajestäten und der Besten DamePreis- und Medaillenschießen für jedermannTanz und Party in der Festhalle mit "Sound Set Germany"Große Open-Air-Disco mit "N-Joy". Eintritt für Schützenplatz, Festhalle und Open-Air: 2 EuroAufstellung des Schützenumzugs beim Vereinswirt zum Abholen des Besten MannesFestumzug durch DrochtersenKönigstafel in der Festhalle. Empfang der Gäste und Ansprachen. Preis-, Medaillen- und Gästepokalschießen bis 18 Uhr für jedermannBiergartenparty an der Festhalle mit DJ Dirk. Eintritt freiGroßes Feuerwerk auf dem Schützenplatz• Die Gewinne für das Preisschießen auf dem Schützenfest sind ab sofort in der Schützenhalle ausgestellt.• Die Liste der Gewinner wird am Mittwoch, 19. Juli, ausgehängt und im Internet unter www.schuetzenverein-drochtersen.de veröffentlicht.• Preisverteilung ist am Donnerstag, 20. Juli, um 19.30 Uhr.• Nicht abgeholte Preise gehen in den Vereinsbesitz über.