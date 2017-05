Ein tolle Mischung!

Loriot-Abend mit "Soulteens" an der DKGS Drochtersen begeisterte

„Es war ein toller Abend. Die Sketche haben wunderbar geklappt. Der Humor von Loriot kam sehr gut bei den mehr als 150 Besuchern an“, resümierte der Drochterser Diakon Andreas Cohrs nach einem besonderen Theaterabend in der Aula der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Drochtersen.Die Elbmarschenschule und der Jugendchor der evangelischen Jugend verbanden in einem ersten gemeinsamen Projekt Musik mit Sketchen, die Schüler der elften Klasse aufführten, und dabei von den „Soulteens Kehdingen“ begleitet wurden. In direktem Bezug standen die lustigen Kurzstücke mit der Musik nicht. „Aber waren eine großartige Ergänzung“, sagt Mitorganisator und Schulleiter Holger Wartner, der an der KGS die Kurse im Fach „Darstellendes Spiel“ leitet.Elf Sketche wurden vorgeführt und teilweise mit aktuellen Ereignissen ergänzt. Es gab stehende Ovationen für alle Beteiligten. Und auch den Wunsch nach Wiederholung.