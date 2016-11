Einmaliges Ambiente

Kunstmarkt in Drochtersen mit 100 Ausstellern

Am, und, präsentieren in der Drochterser Dreifachturnhalle und der Festhalle rund 100 Hobby-Künstler aus ganz Norddeutschland ihre Werke. Der Markt gilt als einer der größten und attraktivsten in der Region. Erwartet werden wieder Tausende von Besuchern."Alle, die kommen, loben die einmalige Atmosphäre und die wunderschönen Angebote", so die Organisatoren. Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen: Kreativ-Ecke für die kleinen Besucher, Verlosungen, Live-Musik, Auftritt der Stader Hafensänger und der TVG-Show-Tanzgruppe. Vor der Festhalle und Dreifachturnhalle lockt die Budenmeile mit Keksen, Punsch, Obst, Fisch, Erbsensuppe und Bratwurst. Das Besondere: Viele Hobby-Künstler lassen ihre Werke vor den Augen der Besucher entstehen, geben Anregungen für eigenes kreatives Tun. Öffnungszeiten: Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Info: Telefon 0171 - 54 22 390.