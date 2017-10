Einsatz im Aschhorner Moor

Jugendfeuerwehr Hüll räumte im Moor auf

Mitglieder der Jugendfeuerwehr Hüll machten sich kürzlich zum zehnten Mal auf, um im Aschhorner Moor Pflegearbeiten durchzuführen.Der Ablauf war fast schon Routine bei den 20 Mädchen, Jungen und ihren Jugendleitern. Mit dem Feuerwehrauto reisten sie an, holten die Moorkieker-Bahn aus dem Schuppen, verstauten Gepäck, Proviant und Arbeitsgeräte und fuhren zu ihrer Übernachtungsstätte, dem „Haus im Moor“. Nach einer Einsatz-Besprechung mit dem Moor-Experten Georg Ramm ging es an die Arbeit. Mit Sägen und Astscheren befreite der Feuerwehr-Nachwuchs zwei Tage lang den durch das Moor führenden Bohlenweg von Büschen und Ästen. Auch die Übernachtung im Moor machte den Kindern wieder viel Spaß. „Nachts hörten wir den Uhu rufen“, berichtet Vanessa, wobei einige Kinder aber insgeheim hofften, nicht einen Vogel, sondern vielleicht den Wolf heulen zu hören.Der Arbeitseinsatz endete mit einer Bahnfahrt durch das Moor, an der in diesem Jahr auch die Eltern des Feuerwehr-Nachwuchses teilnahmen.