Elbinsel im festlichen Glanz

Erster Weihnachtsmarkt auf Krautsand - Elbstrand-Resort ig. Krautsand. Premiere auf Krautsand: Erstmals gibt es einen Weihnachtmarkt am Elbstrand-Resort. Am Wochenende, 17. und 18. Dezember, jeweils ab 15 Uhr, erstrahlt die Elbinsel Krautsand in festlichem Glanz und der Parkplatz vor dem Krautsander Elbstrand-Resort verwandelt sich in ein kleines Weihnachtsdorf mit glitzernden Lichtern, vielen Tannenbäumen und einem nostalgischen Kinderkarussell.

Im Herzen der Insel - mit Blick auf die Elbe - bieten dann die Organisatoren geschmückte Marktstände mit Geschenkideen für das Weihnachtsfest an. An den Punsch- und Glühweinständen lässt es sich herrlich mit Freunden und Bekannten klönen oder auch neue nette Leute treffen. Die heimische Küche kann durchaus kalt bleiben: Zur Auswahl stehen unter anderem Fischbrötchen, Scampis, Backfisch, Waffeln, Grünkohlpfanne und Grützwurst. An beiden Tagen kommt natürlich auch der Weihnachtsmann, hält für die kleinen Besucher Präsente bereit. Bei dem einen Weihnachtmarkt auf Krautsand soll es dann auch nicht bleiben: Die Organisatoren möchten ihn vielmehr zu einer traditionellen Veranstaltung werden lassen.