Gemeinsamer Gottesdienst

ig. Drochtersen. Einen besonderen Gottesdienst der Kirchengemeinden Drochtersen und Krautsand mit Diakon und Prädikant Andreas Cohrs wird es am Sonntag, 9. Oktober, ab 17 Uhr in der Drochterser Kirche geben. Unter dem Motto "Nicht mehr Fremde und Gäste sondern Mitbürger und Gottes Hausgenossen" gestalten die Organisatoren einen Gottesdienst mit christlichen Flüchtlingen aus dem Iran. "Wir wollen mit allen feiern", so Cohrs. "Auf Deutsch und Farsi werden wir als Geschwister im Glauben Gott loben und Gemeinschaft erleben." Im Gemeindehaus gibt es nach dem Gottesdienst eine Ausstellung "Iran mit der Bibel". Auch werden iranische Süßspeisen angeboten.