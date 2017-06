Hafenfest in Assel

Bootsfahrten, Hüpfburg, Hubbühne und Tanz im Festzelt bieten Asseler Vereine am Samstag, 10, Juni, und Sonntag, 11. Juni beim "Hafenfest 2017". Eingeläutet wird die Veranstaltung am Samstag um 11 Uhr mit einem Frühschoppen und der traditionellen Erbsensuppe. Die Hafen-Disco beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag bieten die Organisatoren Live-Musik am Hafen (ab 10 Uhr) und einen Flohmarkt rund um die Kirche. Beginn: ab 8 Uhr.