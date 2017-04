Hund geköpft

Grausamer Fund am Fahrradweg in Ritsch

Christina Ihm ist begeisterte Skaterin, fährt auf den Fahrradwegen häufig in Richtung Ritschermoor. Natürlich mit Kopfhörern und ihrer Lieblingsmusik. „Die mich beim Sport immer fröhlich stimmt.“Die gute Laune verging der jungen Frau aus Drochtersen aber am vergangenen Dienstag. In Höhe der ehemaligen Gastronomie Peters bremste sie abrupt – mit einem Schrei auf den Lippen. Auf dem Grasstreifen neben den Fahrradweg lag der Kopf eines Hundes. „Fein säuerlich abtrennt. Entsetzlich“, schaudert sich Ihm. „Wer macht so etwas? Das muss doch ein perverser Tierquäler sein“, fragt sie sich. „Und dann noch den Kopf hier abzulegen. „Tiere sind doch Geschöpfe, die man so nicht behandeln darf.“ Ihm markierte die Stelle, benachrichtigte die Polizei. In der Hoffnung, dass der oder die Tierquäler schnell gefunden und bestraft werden. Auch über Facebook machte sie den Fall bekannt. „Hinweise gab es aber bisher leider noch nicht.“