Kindermaskeraden der Kehdinger Sportvereine

Bald ist es wieder soweit! Einmal im Jahr werden die Kehdinger ganz närrisch. Der Februar ist für die Sportvereine Kinder- Faschingszeit. Den Beginn der traditionellen Maskeraden macht der MTV Freiburg am Sonntag, 12. Februar, im „Kehdinger Hof". Die weiteren Termine: VTV Assel, 18. Februar (Sporthalle) und der TVG Drochtersen am Sonntag,19. Februar, Festhalle.Beginn überall: 15 Uhr. Für Stimmung, Tanz, Spiel, Karaoke und Spaß sorgt die Band "Stoorm" und DJ Jonas. In Drochtersen ist die TVG-Show-Tanzgruppe dabei. Auch werden Prinzenpaare gekürt. Im vergangenen Jahr nahmen rund 500 Kinder an den Veranstaltungen teil.