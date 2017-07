Küstendrive: Flotte Käfer am Elbstrand

Drochtersen : Elbanleger |

sb. Krautsand. Beim "Küstendrive 2017" auf der Elbinsel Krautsand werden dieses Jahr bereits zum siebten Mal luftgekühlte Volkswagen erwartet. In den vergangenen Jahren hat sich die VW-Szene immer mehr in dieses Fleckchen Erde verliebt und auch in diesem Jahr rechnen die Veranstalter mit einem erneuten Besucherzuwachs. Erste Anmeldungen aus dem europäischen Ausland sind erfolgt, darunter viele historische Schätzchen, die bereits mehr als 30 Jahre "auf dem Buckel" haben. Zu erkennen sind sie an dem hinten angestellten "H" auf dem Nummernschild. Im vergangenen Jahr waren 440 Fahrzeuge vor Ort.



Die Küstendriver gehen erneut von einer friedlichen und gelungenen Veranstaltung mit guten Besucherzahlen aus, sodass eine möglichst hohe Spende für Vereine und Institutionen in der Region übergeben werden kann. Im vergangenen Jahr konnten je 1.000 Euro an die Fördervereine der Schulen Drochtersen, Dornbusch und Assel überreicht werden. Welche Einrichtungen in diesem Jahr bedacht werden, stimmen die Veranstalter mit der Gemeindeverwaltung ab. "Die jährliche Spende ist nur durch familienfreundliche Preise, eine Vielzahl von Besuchern und die tolle Unterstützung unserer Sponsoren möglich", sagt Yvonne Echtermeyer, Sprecherin der Küstendriver-Interessen-Gemeinschaft Stade/Cuxhaven. "An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön, dass uns viele schon seit dem ersten Küstendrive treu geblieben sind."

Wer gerne in Erinnerungen schwelgen und die Volkswagen unterschiedlicher Jahrgänge in allen Facetten (Original, California, Rat-Look, etc.) begutachten möchte sollte sich am Freitag oder Samstag auf den Weg nach Krautsand begeben, denn am Sonntag ist bereits nach dem Frühstück die Abreise und der Abbau.

Das Programm des Küstendrive Freitag 14. Juli

• 8 Uhr: Anfahrt (freie Platzwahl)

• 20 Uhr: Party im Festzelt mit DJ Danny und leckeren Cocktails

• 22 Uhr: Livemusik mit "The Hot Birds"



Samstag 15. Juli

• 8 Uhr: Frühstück

• 12 Uhr: Teilemarkt, freie Freizeitgestaltung , Kids Corner

• 14.30 Uhr: Kaffee und Kuchenbüfett

• 21 Uhr: Siegerehrung "Show & Shine"

• 21.30 Uhr: Party im Festzelt mit DJ Danny und leckeren Cocktails



Sonntag 16. Juli

• 8 Uhr: Frühstück und Abreise