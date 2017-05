Kunststücke und Tricks

Kinder-Bibel-ZirkusTage in Drochtersen

Kunststücke, und Zaubertricks werden eingeübt. Auch wird gemeinsam gesungen und Geschichten aus der Bibel vorgelesen. Das alles passiert auf der „Kinder-Bibel-Zirkus-Woche, die vom 17. bis 19. Mai im Gemeindehaus in Drochtersen stattfindet. Zeit: 16.30 bis 18.30. Eingeladen sind Kinder von sieben bis 12 Jahren. Kosten: 5 Euro. Am Sonntag, 21. Mai, findet dann um 10.15 Uhr in der Drochterser Kirche ein Kinder-Bibel-Zirkus-Familiengottesdienst statt.