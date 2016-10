Laternenlauf mit Disco

ig. Drochtersen. Laternenlauf mit anschließender Kinderdisco in der "Scheune": Das bietet der Jugendspielmannszug anlässlich seines 50-jährigen Bestehens am Samstag, 22.Oktober. Treffpunkt: 19 Uhr, Feuerwehrgerätehaus in Drochtersen. Von dort aus setzt sich der Umzug über den Alten Hof in Richtung Zur Wettern in Bewegung, führt dann weiter durch die Rudolf- Kinau Straße zur von Brummerstraße - und endet in der Kulturscheune. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Übrigens: Die Drochterser Spielmannszüge suchen Nachwuchs, laden interessierte Kinder ab acht Jahren zum Üben in das Herbert-Giese-Haus ein. Zeit: jeden Freitag zwischen 16.30 und 18.30 Uhr.