Premiere gelungen. Ein Einstieg nach Maß! Der 1. Weihnachtsmarkt vor dem Krautsander Elbstrand-Resort geriet zu einem tollen Erfolg. Die Organisatoren zählten an beiden Tagen viele hundert Besucher. Der Markt mit Blick auf die Elbe kam bei allen gut an. „Eine kleine, attraktive Budenmeile und maritimes Ambiente“, so der Asseler Manfred Ebeling. Natürlich war auch der Weihnachtsmann da, empfing die kleinen Besucher auf einer Bühne und überreichte kleine Geschenke. Fest steht: Den Weihnachtsmarkt wird es im nächsten Jahr wieder geben.