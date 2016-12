Musical und Adventskonzert

Drei Tage großer Andrang beim Drochterser Weihnachtsmarkt

Die Drochterser lassen sich ihren Weihnachtmarkt nicht vermiesen. Trotz des beinah Dauer- Nieselregens kamen die Besucher an allen drei Tagen in Scharen. Dafür sorgte auch das attraktive Programm mit Auftritten des Krautsander Gesangvereins Wohlfahrt, Kehdinger Blasmusikanten, Adventskonzert der Vereine, Rainbow-Kids-Musical "Jona", Saxophonist Rolf Umland, Samba-Sprossen und der Lucky Birds. Am bunten Treiben in der Kirchenstraße waren viele Vereine mit Ständen beteiligt. Im Gemeindehaus der Kirche gab es eine große Kaffeetafel. Und auf der großen Bühne hielt der Weihnachtsmann für alle Kinder Geschenke bereit. Großer Andrang herrschte, als der Gewerbeverein die Gewinner der Tombola präsentierte. Beim Weihnachtsmarkt dabei waren auch wieder die Kehdinger Lions, verkauften ihren "Löwen-Punsch" für einen guten Zweck. "Gut angenommen wurde auch die neue Konzeption des Events mit professioneller Bühne gleich neben der Kirche und veränderten Stellplätzen", resümierte Chef-Organisator Dirk Ludewig.