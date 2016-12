Ohrwürmer und tolle Kinderstimmen

Nach dreimonatiger wöchentlicher Probezeit ist es soweit: Pünktlich zum Drochterser Weihnachtsmarkt wird das neue Musical "Jona"von 30 Kindern und drei ehrenamtlichen Mitarbeitern am, um 18 Uhr in der Drochterser Kirche aufgeführt. Zur Geschichte: Jona soll im Auftrage Gottes der Stadt Ninive den Untergang ankündigen. Ihr unsoziales Verhalten ist Gott genug - er will ein Ende setzen. Das gefällt Jona nicht und er flieht. Wenn da nicht dieser Wal wäre - und Gott . „Ein spannendes, witziges nachdenkliches Musical mit Ohrwurmlieder und tollen Kinderstimmen“, so Regisseur und Diakon Andreas Cohrs. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für die Rainbow-Kids wird gebeten.