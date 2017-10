Reithalle ist das Herzstück des Reitvereins

Reiter haben seit 25 Jahren ein Dach über dem Kopf / Für den Vorsitzenden gab es eine Bank

Auf die Reithalle, die es in diesem Jahr schon 25 Jahre gibt, ist der Reit- und Fahrverein Südkehdingen besonders stolz. „Unsere Reithalle ist unser Herzstück“, erklärt Pressewartin Angela Boehlke.Der 1925 gegründete Reit- und Fahrverein verfügte nach seinem Wiederaufleben im Jahr 1986 lediglich über einen offenen Stall und einen Sandplatz, so dass das Reiten bei schlechtem Wetter und im Winter kaum möglich war. Nach vielen Gesprächen und Planungen erfolgte schließlich im Sommer 1991 der erste Spatenstich für den Bau der Reithalle. Im darauf folgenden Februar feierten die Reiter aus Südkehdingen mit ihren Nachbarvereinen die Einweihung.In der Halle ist immer richtig was los. Neben dem normalen Reitbetrieb erlernen Kinder und Erwachsene in verschiedenen Gruppen auf Schulpferden das Reiten. Immer mehr Voltigierbegeisterte turnen auf dem Rücken des Pferdes und nehmen erfolgreich an Wettbewerben teil. Für Pferdeliebhaber, die zu Hause keinen Stall oder eine Weide haben, gibt es insgesamt 26 Boxen, in denen die Vierbeiner unterkommen. „Im Sommer stehen die Pferde rund um die Uhr auf den Weiden“, berichtet Angela Boehlke. Und auch davon gibt es mit rund zehn Hektar jede Menge, so dass die Pferde genügend Platz haben, um sich zu bewegen.Neben einem Heulager ist der Reitstall zwischenzeitlich um einen Schulungsraum im ersten Stock und ein Schleppdach gewachsen, damit genügend Heu und Stroh gelagert werden kann. Im vergangenen Jahr wurde der gesamte Hallenboden erneuert.Mit über 300 Gästen feierte der Reitverein kürzlich das 25-jährige Bestehen der Reithalle mit einem bunten Rahmenprogramm mit und ohne Pferd. Auf Jan Dreyer, seit 2012 erster Vorsitzender des Vereins, wartete an diesem besonderen Tag eine besondere Überraschung. Ihm wurde sein Wunsch nach einer eigenen Bank vor dem Reitstall, auf der er den Tag ausklingen lassen kann, von seinen Vereinsmitkollegen erfüllt.