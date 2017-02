Schüler der Elbmarschenschule Drochtersen lernen Erste Hilfe

Verbände anlegen, Hilfsbedürftige in die stabile Seitenlage bringen - das sind nur zwei Dinge, die Schüler der Elbmarschenschule Drochtersen beim Schulsanitätsdienst erlernen. 28 Mädchen und Jungen aus den Jahrgängen fünf bis neun nehmen in diesem Schuljahr an dem freiwilligen Angebot unter der Leitung von Lehrerin Viola Triebel teil. Das Fachwissen vermittelt Andreas Neumann vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Buxtehude.An verschiedenen Station lernen die jungen Leute die Grundlagen der Ersten Hilfe kennen. Mit ihrem Fachwissen steht der Schulsanitätsdienst dann in jeder großen Pause sowie auf Veranstaltungen wie dem Blütenfest oder Apfeltag zur Verfügung. Zu erkennen sind die Freiwilligen an ihren blauen T-Shirts mit Logo. Gestiftet wurde das Outfit von den DRK Ortsvereinen Drochtersen und Stade.