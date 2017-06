Schützenfest Dornbusch

Heiße Party in der Festhalle

. Fünf lange Jahre hat „Branno“ gebraucht, um König im Schützenverein Dornbusch zu werden. Jetzt ist das kurze Jahr für Andreas Brandt (50) schon wieder zu Ende. Doch der Fußballtrainer hat seine Ankündigung wahrgemacht und alles mitgenommen, was geht. Am Freitagabend geben er und seine Beste Dame Tanja Schittek (41) ihre Schärpen an die neuen Majestäten ab, bevor die Schützen zu der Musik von Udos Tanzband in die Festhalle das Tanzbein schwingen können. Am Samstagabend wird die Davidoff Partyband die Halle dann gemeinsam mit den neuen Jungschützenkönigen rocken und wenn DJ Hendrik am Sonntagabend Feierabend hat, wird der ein oder andere Schütze sich ein neues Paar Tanzschuhe kaufen müssen.• 12.15 Uhr: Antreten zum Festumzug auf dem Festplatz• 12.30 Uhr: Abholen des Schützenkönigs und festlicher Umzug durch den Ort zum Festplatz• 14 Uhr: Königstafel in der Festhalle• 15 Uhr: Ausschießen des Königs, der Besten Damen, der Vereinsmeister und des Königs der Könige; Preis- und Medaillenschießen• 19 Uhr: Proklamation der neuen Würdenträger vor der Festhalle• 20 Uhr: Tanz in der Festhalle mit Udos Tanzband• 10 Uhr: Königsfrühstück in der Festhalle• 13.30 Uhr: Königs- und Vereinsmeisterschießen der Jungschützen und Jungdamen• 14.30 Uhr: Ausschießen der Kindermajestäten und einer Volksmajestät• 14.30 Uhr: Kinderbelustigungen• 15 Uhr: Verlosung und Ausgabe der Tombola-Preise• 17 Uhr: Proklamation der Kindermajestäten und der Volksmajestät• 20 Uhr: Proklamation der Jungschützen-Würdenträger in der Festhalle; anschließend Festball mit der „Davidoff Partyband“• 12.15 Uhr: Antreten zum Festumzug auf dem Festplatz• 12.30 Uhr: Abholen des neuen Schützenkönigs und Festumzug durch den Ort• 14 Uhr: Königstafel in der Festhalle• 15 Uhr: Preis- und Medaillenschießen für jedermann• 18 Uhr: Schützenfestausklang mit „DJ Hendrik“