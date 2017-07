Schützenfest in Assel: Eintritt frei zum Königsball

Drochtersen : Schießstand |

sb. Assel. In Assel bei Drochtersen wird am kommenden Wochenende mit vielen Gästen das örtliche Schützenfest gefeiert. Das Programm lässt wahrlich keine Wünsche offen:



Freitag, 7. Juli

• 12.45 Uhr: Festumzug, dann Königstafel und Königsschießen der Kinder

• 14.30 Uhr: Preis- und Medaillenschießen für jedermann

• 17 Uhr: Proklamation der Kinderwürdenträger

• 19.30 Uhr: Festball mit Tanzband "Colorado"



Samstag, 8. Juli

• 15 Uhr: Kinder- und Jugendprogramm auf dem Festplatz

• 16 Uhr: Preisschießen für Kinder und Jugendliche. Preis- und Medaillenschießen für jedermann

• 19.30 Uhr: "Assel Open Air" (s. Kasten)



Sonntag, 9. Juli

• 8.30 Uhr: Königsschießen

• 11 Uhr: Königsproklamation

• 12.45 Uhr: Festumzug zum Abholen des neuen Königs

• 14.30 Uhr: Preis- und Medaillenschießen für jedermann

• 19.30 Uhr: Königsball mit Partyband "Surprise". Eintritt frei



Assel feiert Open Air Die Veranstaltung "Assel Open Air" ist seit Jahren fester Bestandteil des Schützenfestes. Am Samstag, 8. Juli, ab 19.30 Uhr, findet die Party-Veranstaltung auf dem Festplatz statt. Für Livemusik sorgen "The Bright Sight", die "Sunshine Band" und "Rock Department". Anschließend gibt es eine Aftershow-Party mit den "Musitainment DJs". Der Eintritt kostet 6 Euro.



Kommersabend am Donnerstag Ein Kommersabend nur für Vereinsmitglieder bildet am Donnerstag, 6. Juli, um 19.30 Uhr, die interne Eröffnung des Schützenfestes.



Neue Bestleute stehen schon fest Viele Titel wurden in Assel bereits am vergangenen Wochenende vergeben. Bestmann wurde Jochen Niemeyer, sein Adjutant heißt Bastian Heidhoff. Sarah Kruse wurde Beste Dame (Adjutantin: Silke Beckermann). Zum neuen Jungschützen-Bestmann wurde Tim Zerreck proklamiert (Adjutant: Jannes Cassau). Jungschützen-Beste Dame ist Karina Patjens mit Adjutantin Josefine von der Geest. Beste der ehemaligen Besten Damen wurde Dörte Patjens und bei den ehemaligen Jungschützinnen Nadine Vöge. Vom Spielmannszug setzten sich als Musikkönigin Katrin von Holt und als Musikkönig Reiner Wilke durch.