Schützenfest in Dornbusch mit buntem Programm

An allen Tagen Tanz: Dornbuscher Schützen laden herzlich zu ihrem Fest ein

Freitag, 15. Juni

Samstag, 16. Juni

Sonntag, 17. Juni

Kurz notiert

Kräftig gefeiert wird am kommenden Wochenende in Dornbusch. In dem Kehdinger Ort bei Drochtersen wird von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Juni, Schützenfest gefeiert. Zu der Veranstaltung sind sowohl Schützen als auch Gäste aus nah und fern herzlich eingeladen.Noch bis Freitagabend dürfen Schützenkönig Peter Blanck (66) und seine Frau und Königin Angelika im Dornbuscher Schützenverein das Zepter schwingen. Dann wird die Königskette mit feierlicher Proklamation an einen Nachfolger übergeben. Die neuen Jungschützen-Majestäten werden einen Tag später am Samstagabend bekannt gegeben. Das Festprogramm im Detail:Antreten zum Festumzug auf dem FestplatzAbholen des Schützenkönigs und festlicher Umzug durch den Ort zum FestplatzKönigstafel in der FesthalleAusschießen des Königs, der Vereinsmeister, der Besten Damen und des Königs der Könige. Zugleich Beginn des Preis- und Medaillenschießens für jedermannProklamation der neuen Würdenträger in der FesthalleTanz in der Festhalle. Musik: Udos TanzbandKönigsfrühstück in der FesthalleKönigs- und Vereinsmeisterschießen der Jung-schützen und JungdamenBeginn Ausschießen der Kindermajestäten (Schießkartenverkauf vor Ort). Ausschießen einer Volksmajestät (für Nichtvereinsmitglieder ab 21 Jahre). KinderbelustigungenBeginn Verlosung und Ausgabe der Tombola-PreiseProklamation der Kindermajestäten und der VolksmajestätProklamation der Jungschützen-Würdenträger in der Festhalle. Danach Festball mit der Davidoff PartybandAntreten zum Festumzug auf dem FestplatzAbholen des neuen Schützenkönigs und Festumzug durch den OrtKönigstafel in der FesthalleBeginn des Preis- und Medaillenschießens für jedermannSchützenfestausklang mit DJ HendrikDonnerstag, 21. JuniVerteilung der Preise und Medaillen im Schießstand t An allen Tagen Tanz in der Festhalle• Freitag und Sonntag großes Preis- und Medaillenschießen• Verteilen der Preise und Medaillen am Donnerstag, 21. Juni, um 20 Uhr im Schießstand