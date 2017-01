Teddy und seine Söhne

Er ist und bleibt der größte Country-Frühschoppen in Deutschland! "Truck Stop" spielte in der Kehdinger Gemeinde zum 32. Mal auf und sorgte einmal mehr für eine rappelvolle Dreifachhalle. "Wir freuen uns riesig auf den Auftritt in Drochtersen, sind stets prächtig gelaunt und gehen hoch motiviert ins neue Jahr", so Gitarrist Andras Cisek. Country-Fans, die sogar aus München, dem Harz und Ludwigslust anreisten, erlebten eine Premiere: Als Kult-Drummer Teddy Ibing mit seinem traditionellen Solo-Autritt startete, wurden seine Söhne Daniel und Lucas auf die Bühne "beordert" – und begleiteten ihren Vater am Schlagzeug, bzw. per Gitarre. Was "Teddy" sichtlich Spaß bereitete.Im Beiprogramm spielten die Blue Mountain Boys (BMB) aus Drochtersen. In den letzten Jahren trat die Kehdinger Band stets auf einer zweiten Bühne auf. "Diesmal wurden wir geadelt. Wir durften mit den Cowboys der Nation auf einer Bühne aufspielen", freute sich Bandmitglied und Frühschoppen-Mit-Organisator Dirk Ludewig. Übrigens: Truck Stop kommt mit einer neuen CD im April auf den Markt. Titel: Germany. "Es sind tolle Songs drauf", verspricht Knut Beversdorff.