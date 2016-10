Ein Wunschkonzert des Spielmannszuges Dornbusch erklingt am Sonntag, 30. Oktober, um 14.30 Uhr in der Dornbuscher Festhalle. Es gibt Kaffee und Kuchen. Karten für 7 Euro bieten die örtliche Tankstelle Schütt und das Schuhhaus Freudenthal an.• Ticketpreis an der Tageskasse: 8 Euro.