Zirkus "Talentino" begeisterte

Drei Tage hindurch hieß es im Drochterser Gemeindehaus "Manege frei für den Zirkus "Talentino". Mehr als 50 Kinder und 20 ehrenamtliche Mitarbeiter waren mit Fleiß, Spaß und viel Engagement dabei, um ihre Gaben auszuprobieren. Mit Gesang, Spiel und Bastelarbeit wurden rund um das Thema Zirkus biblische Geschichten in den Alltag hineingetragen: "Du bist begabt, du bist wertvoll, du bist nie allein" - wurde den Kindern in den Geschichten zugesagt. Am vergangenen Sonntag zeigten die Kinder im Familiengottesdienst ihr Können den Eltern und ernteten viel Beifall.