Zünftige Stimmung beim Oktoberfest in Hüll

In Hüll wurde am Sonntag geschunkelt, gesungen und geklatscht. Das vom Schützenverein und der Feuerwehr organisierte Oktoberfest war ein voller Erfolg. Die Kehdinger Blasmusikanten sorgten mit zünftiger Musik für ausgelassene Stimmung bei den mehr als 250 Besuchern. Mit Schwung stach Bürgermeister Mike Eckhoff das Bierfass an und ließ dabei sogar den Hammerkopf vom Stiel fliegen. Beim Bierkrugstemmen zeigte "Wies'n-König" Christian Treudler alias „Ali“, dass er Muckis hat und "Wies'n-Königin" Ina Mahler stellte ihr Können beim Semmelhut-Zielwerfen unter Beweis.