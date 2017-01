Bänke, Sitzgruppen, Gastronomie und Schritt-Tempo

Drochterser Bau-Ausschuss spricht sich einstimmig für Sanierungs-Planung in der Ortsmitte aus

Die Sanierung der Drochterser Kirchenstraße und des Kirchenvorplatzes soll vorgezogen werden. Das ist ein Ergebnis der jüngsten Sitzung des Gemeinde-Ausschusses für Bau und Verkehr. Geplant ist in der Kirchenstraße eine verkehrsberuhigte, beidseitig befahrbare Mischverkehrsfläche. Beginn der Maßnahme ist Ende Frühjahr 2017. Bauzeit: rund fünf Monate.In den geplanten Kosten von 380.000 Euro sind die Ausgaben u.a. für Bäume, Beleuchtung und ein kompletter Austausch der Wegebefestigung im Bereich der Kirche enthalten. Was ist geplant? Der Gehweg an der Kirchenstraße wird eine Mindestbreite von 1,60 Metern erhalten. Die Straße ist im Schritt-Tempo zu befahren. "Die Ausbauvariante könne für Außengastronomie genutzt werden", so Bürgermeister Mike Eckhoff. Die jetzige Pflasterfläche vor der Kirche soll durch die Baumaßnahme erweitert werden. Eckhoff: „Das wird den Weihnachtsmarkt weiter aufwerten.“ Vorgesehen ist auch, ein Beleuchtungskonzept zu erstellen. Und: Die alten Bäume vor der Kirche werden gefällt und durch neue ersetzt (das WOCHENBLATT berichtete).Für die Sanierung des Kirchvorplatzes und der Fußwege rund um die Kirche soll Ziegelpflaster genutzt werden. Auch sind Sitzgruppen und Bänke vorgesehen. Teile der Rasenflächen rund um die Kirche werden zu "Schotterrasen".Die Maßnahmen treffen insgesamt auf Zustimmung der Kirche und der Anwohner. Eckhoff: „Wir haben gemeinsam diskutiert, Anregungen einbezogen." Nicht einverstanden mit der Abholzung der Bäume ist Anwohner und Gewerbevereins-Vorsizender Wolfgang Hilbig. "Das muss nicht sein. Da geht ein Stück Kultur kaputt." Seine 84-jährige Mutter habe geweint, als sie von dem Vorhaben hörte. Jedenfalls hoffe er, dass es mit der Außengastronomie klappe. Auch sollte noch ein Wasserlauf erstellt werden.Der Ausschuss sprach sich einstimmig für die Planungsvorschläge aus, votierte für die Vergabe der weiteren Planung und die Ausschreibung und Vergabe der Bauarbeiten.Hintergrund: Die Baumaßnahme gehört zum Drochterser Städtebausanierungsprogramms, das mit je einem Drittel von Bund, Land und Kommune finanziert wird. Der weitere Ausbau der Ortsdurchfahrt vom neuen Kreisel bis zum Rathaus erfolgt 2018.