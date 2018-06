Feuerwehrhaus in Kutenholz wird im Herbst bezugsfertig

Bauarbeiten schreiten voran

In der Dorfmitte von Kutenholz schreiten die Umbau-Arbeiten am Feuerwehrhaus deutlich voran. Ende Juli ist die neue Fahrzeughalle bezugsfertig."Ab dann rücken alarmierten die Fahrzeuge aus der neuen Halle aus, was unseren Einsatzablauf wieder in geordnete Bahnen lenkt", sagt Ortsbrandmeister Danny Waltersdorf.In jeder Bauphase werde die 100-prozentige Einsatzbereitschaft aufrecht erhalten.Die Komplette Fertigstellung des Feuerwehrhauses ist für Oktober/November geplant.Im Jahr 2019 soll ein Tag der offenen Tür mit Einweihungsfeier stattfinden.